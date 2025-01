Puntomagazine.it - Recupero area ex Mercato ittico di Napoli, Nappi (Lega): Comune passi ai fatti

ex: “Da anni denunciamo lo stato di grave abbandono e degrado che interessa l’”“Da anni denunciamo lo stato di grave abbandono e degrado che interessa l’dell’ex. Ancora una volta si fanno i conti con storie di violenza e crimine, in una zona che a causa del disinteresse delle varie amministrazioni comunali di sinistra è diventata terra di nessuno, occupata da una baraccopoli perenne. Ildiuna buona volta ai, accelerando per realizzare il progetto di riqualificazione annunciato da mesi”.Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.Nota stampa – Severino– capogruppo dellanel Consiglio regionale della CampaniaL'articoloexdi):aiproviene da Punto! - Il web magazine.