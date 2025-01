‘Piccoli Brividi | La misteriosa avventura’ David Schwimmer | Un viaggio per ogni generazione

Leggi su Funweek.it

Dopo la prima stagione, torna su Disney+ Piccoli: Laavventura, il nuovo capitolo della serie antologica ispirata all’amata collana di libri di R.L. Stine. La serie debutterà il 10 gennaio con tutti gli 8 episodi su Disney+ e Hulu. Si tratterà di un bel cambiamento rispetto a Just Beyond del 2021: la prima stagione offriva infatti agli spettatori otto storie differenti in otto puntate. Stavolta – con Piccoli: Laavventura – abbiamo un’unica storia con protagonisti i gemelli Cece (Jayden Bartels) e Devin Brewer (Sam MCarthy), mandati a trascorrere un’estate a Gravesend, Brooklyn, con il padre divorziato. A interpretare Anthony Brewer è, nei panni dunque di un ex professore di botanica che si è immerso nella scienza e nel mistero.