Nuovi carri armati per l'esercito, in valutazione il primo Lynx

L'ultimo giorno del 2024 ha visto la consegna presso il Centro polifunzionale di sperimentazione dell'di Montelibretti (Roma) di un esemplare del mezzo cingolato da combattimento per la fanteria tipoKf-41 destinato alle attività di prova, verifica etecnica preliminare per poter decidere in merito al programma di acquisizione definito A2cs/Aics. Il costruttore è la tedesca Rheinmetall, che ha prestato il veicolo mentre l'Italia si prepara a firmare un contratto da mezzo miliardo di euro per unlotto di unità entro la metà del 2025. Per questo motivo i nostri tecnici militari, ingegneri e specialisti, dovranno valutare le prestazioni di mobilità, protezione, potenza di fuoco e interoperabilità con i sistemi impiegati dai soldati italiani negli scenari e nelle condizioni di possibile utilizzo.