Missione franco-tedesca in Siria, i ministri degli Esteri incontrano il leader de facto Al-Jolani

Jean-Noel Barrot e Annalena Baerbock,di Francia e Germania, sono a Damasco per incontrare insieme Ahmad al-Chareh, detto Al-islamisti di Hayat Tahrir al-Sham, ovvero il gruppo che ha guidato la coalizione di ribelli che ha rovesciato il presidente Bashar al-Assad all’inizio di dicembre.German and French foreign ministers arrive in Syria wearing bulletproof vestsAnnalena Baerbock and her French counterpart Jean-Noël Barrot arrived in Damascus on an unannounced visit. They were the first foreign ministers from the European Union to travel to Syria since the. pic.twitter.com/v2kxLT2Eid— NEXTA (@nextatv) January 3, 2025La visita congiunta di Barrot e Baerbock è sotto mandato dell’UeQuella di Barrot e Baerbock è la prima visita ufficiale nel Paese da parte di alti diplomaticiStati membri dell’Unione europea dalla caduta di Assad.