Tvplay.it - Mercato Roma, arriva l’annuncio del calciatore sul futuro

Leggi su Tvplay.it

Iniziata la sessione di calcioinvernale, tra coloro che si sono espressi sul proprioce n’è uno in particolare. Il giocatore dellasvela i suoi piani.È trascorso un anno abbondante dalda parte delladell’arrivo in squadra di uno dei calciatori più emblematici dell’era moderna, ovvero Mats Hummels. Il difensore classe ’88 è stato campione del mondo con la Germania nel 2014 e ha trascorso gran parte della carriera al Bayern Monaco con brevi intervalli al Borussia Dortmund, prima dell’arrivo in Serie A. Il presupposto era quello di contribuire al progetto dellacon la sua vincente e sapiente esperienza, ma il cammino non è stato di certo in discesa.delsul(LaPresse) – tvplay Ingaggiato da svincolato, non è stato facile trovare spazio nellaanche a causa dei vari cambi in panchina.