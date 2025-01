Oasport.it - LIVE Dakar 2025, Prologo in DIRETTA: Daniel Sanders svetta tra le moto, Lategan vicino alla vittoria nelle auto

10.33– Henksempre piùa far suo questo. Il pilota della Toyota comanda con il crono di 15:28.6 a precedere lo svedese Markus Ekstroem su Ford (15:29.9) e il qatariano Nasser Al-Attiyah su Dacia (15:48.4). A completare la top-5 il lituano Baciuska (Toyota) e il sudafricano Baragwanath (Toyota). Sesto Sebastien Loeb su Dacia (16:01.5), mentre decisamente più indietro Carlos Sainz Sr (24°) con la Ford. Sarà, comunque, necessario attendere il riscontro ufficiale per via di una lunga lista di partecipanti.10.05– Henkal successo in questo. Il pilota della Toyotacon il crono di 15:28.6 a precedere lo svedese Markus Ekstroem su Ford (15:29.9) e il qatariano Nasser Al-Attiyah su Dacia (15:48.