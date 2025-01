Latina, torna la Befana ‘volante’ dalla Torre Civica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2024 – Conto alla rovescia per la tradizionale discesadella. Alle ore 17.30 di domenica 5 gennaio, infatti, la ‘vecchina’ si calerà fino all’Intendenza di Finanza per poi consegnare caramelle e dolciumi ai bambini. L’imperdibile appuntamento è organizzato da Comune di, Comando dei Vigili del Fuoco die Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.“Grazie alla rinnovata collaborazione tra Comune die comando provinciale dei Vigili del Fuoco – ha affermato il Sindaco Matilde Celentano – è stato possibile, anche quest’anno, organizzare l’evento preferito dai più piccoli: la. Già lo scorso anno, dopo anni di stop a causa dell’emergenza Covid, avevamo accolto le decine di richieste in merito alla riedizione dell’evento, atteso con curiosità e stupore dai bambini.