Arezzonotizie.it - L'Arezzo dopo la sosta di Capodanno. Come sono andate le cose negli ultimi dieci campionati

Quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. E’ in perfetta parità il bilancio delle partite giocate dall’ladianni, otto di serie C e due di serie D. Tutto questo in vista della gara contro la Vis Pesaro in programma lunedì prossimo alle ore.