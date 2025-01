La 'Befana dei Piccoli' da domani a Napoli tra cinema e teatro

Leggi su Ildenaro.it

Comincia sul grande schermo,4 gennaio, con la proiezione di «Yuku e il fiore dell’Himalaya», film di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, la programmazione dell’Epifania aldeinella Mostra d’Oltremare di. Il fine settimana dedicato alla festa dellasi apre con una fiaba moderna in cui si narra dell’avventuroso viaggio di una topolina alla ricerca di un dono speciale per la sua nonna. «Una storia di formazione delicata e commovente – sottolineano i curatori – scelta per inaugurare una nuova rassegna dedicata alper le famiglie». A seguire, domenica (ore 11), in programma lo spettacolo «Raperonzolo», trasposizione per attori e figure animate del grande classico della letteratura per l’infanzia realizzata da Alessandra Sciancalepore e Mario Mirabassi per Arteriee Tieffeu.