Kvaratskhelia rischia la panchina a Firenze. È in ballottaggio con Politano, Neres non si tocca

la. È inconnon siIl Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, fa il punto sulla formazione che Conte dovrebbe mandare in campo domani (sabato) aper il match contro la Fiorentina. Eseriamente di partire dalla. È incon. L’altro posto sugli esterni, invece, è di: il brasiliano è diventato inbile.Scrive il Corriere dello Sport:L’inbile, in questa fase, si chiama David, brasiliano dall’impatto impetuoso: tre partite in fila da titolare con un assist, un autogol procurato, una magia che ha mandato in porta un collega (Raspadori) e tante altre giocate interessanti, incisive o decisive. Un altro passo, micidiale nell’uno contro uno, una fonte costante di pericoli, una condizione psicofisica ottimale: difficile trovare anche solo una motivazione plausibile per lasciarlo in