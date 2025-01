Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Locatelli: “Abbiamo buttato via la partita. Il mio errore…”

Manuel Locaelli, giocatore bianconero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul suo errore che ha portato al gol di Pulisic: "Ho fatto un errore determinante, non ho visto Pulisic e il mio errore ha dato forza a loro.via unaapprocciata bene". Sui cambi: "Io analizzo ciò chefatto in campo.fatto degli errori come l'ho fatto io". Sulla mentalità: "Ci manca la maturità nel gestire le partite. Fa parte di un percorso ma qui non c'è tempo e bisogna guadagnare esperienza in queste partite. Dispiace che sia andata così".