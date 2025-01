Anteprima24.it - In ricordo di Frate Demetrio Dell’Oglio, a 10 anni dalla scomparsa

Tempo di lettura: 2 minutiA Casalbore sabato 4 gennaio 2025, nel giorno del decimoversario della sua morte, sarà ricordato Fr.minore della Provincia “Santa Maria delle Grazie” del So e dell’Irpinia, che per 34ha vissuto nel comune irpino.Nato ad Apollosa il 12 agosto 1922, nel mese di novembre del 1931 iniziò il suo cammino vocazionale francescano. Dopo l’ordinazione sacerdotale del 1946, si dedicò inizialmente alla formazione e all’insegnamento dei fratini dei Collegi Serafici.Dal 1962 al 1980 visse ad Arpaia (BN), dove fu prima Parroco a Forchia e poi (dal 1967) Parroco della locale Parrocchia. Trasferito a Casalbore, per 21fu Parroco della Parrocchia dei “SS. Pietro e Paolo”. Visse gli ultimi mesi presso il Convento della Madonna delle Grazie di Benevento.