Golden Globes 2025, tutti i presentatori della serata che apre la stagione dei premi

Sono stati annunciati idell’82a edizione dei. L’82° edizione deiandrà in onda in diretta domenica 5 gennaio alle in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. In Italia, invece, saranno trasmessi da Sky come di consueto. Nel corso dell’evento Viola Davis riceverà il Cecil B. DeMille Award e Ted Danson sarà onorato con il Carol Burnett Award. La comica Nikki Glaser sarà la conduttrice. Dopo il successo in termini di ascolti dei2024, a marzo CBS e Dick Clark Productions, hanno firmato un nuovo accordo quinquennale per la cerimonia diazione. Ihanno rischiato di non trovare una casa dopo gli ascolti sempre più bassi nel corso degli anni. Per fortuna, grazie anche ad una cerimonia più snella, istanno tornado al centroscena deistatunitensi.