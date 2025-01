Movieplayer.it - Golden Globe 2025: le previsioni nelle categorie TV, da The Bear a Shogun

I nostri pronostici sui vincitori deitelevisivi: la serie giapponese si prepara a replicare il trionfo degli Emmy, ma in prima fila troviamo anche Hacks, Baby Reindeer e Disclaimer. Si svolgerà la sera del 5 gennaio, al Beverly Hilton di Los Angeles, la cerimonia per l'edizione numero 82 dei, i riconoscimenti assegnati dai membri dellaFoundation, l'organizzazione che ha preso il posto dell'ormai defunta Hollywood Foreign Press Association (minata, negli scorsi anni, da diversi scandali e polemiche). Se gran parte dell'attenzione è incentrata, come da tradizione, sui premi cinematografici, anche nell'ottica dell'awards season attualmente in corso, dodici del totale di ventisetteconsistono però nei premi televisivi, per i quali competono le produzioni per il piccolo schermo distribuite negli USA nel corso del 2024.