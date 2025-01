Ilrestodelcarlino.it - Festa per monsignor Tonucci. Fu ordinato sacerdote 35 anni fa

Lunedì sarà un giorno speciale per la comunità ecclesiale fanese: ricorre infatti il 35°versario dell’ordinazione episcopale diGiov, arcivescovo prelato emerito di Loreto, nunzio apostolico e quindi figura di rilievo della Chiesa romana. Per celebrare questa importante tappa della vita di un fanese doc e del suo servizio pastorale, la diocesi di Fano ha organizzato una grande. L’appuntamento a cui è invitata tutta la comunità locale è per la messa delle 11 del giorno dell’epifania, nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Fano, la parrocchia in cuiha mosso i primi passi sul cammino della fede. Anche il fratello don Paolo Maria ha ricevuto il dono della ‘chiamata’, trasformandola in vocazione missionaria in Brasile, dove ha vissuto dal 1965 al 1994: di duepiù grande del fratello, don Paolo, fu tra i primi italiani a giungere in Brasile come prete diocesano diventando subito noto per il suo impegno per i poveri durante la dittatura militare di quel paese, periodo in cui le sue attività gli valsero l’etichetta di "persona non gradita" (si spense nell’ottobre 1994 nell’ospedale di Bologna).