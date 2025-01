Lanazione.it - Eventi di gennaio: modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 32025 – Lunedì 6in occasione della processione religiosa dell'Epifania organizzata dparrocchia ortodossa di San Giovanni Battista, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, è istituito il divieto diin piaggia San Bartolomeo (piazzale antistantechiesa), piazza San Niccolò e via San Niccolò, nel tratto compreso tra i civici 24 e 26/1. Sabato 11in occasione della “Cerimonia della donazione dei ceri al Beato Gregorio X” sono istituiti i seguenti obblighi e divieti: - dalle ore 17:00 alle ore 18:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto dicon rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in piazza San Jacopo, Corso Italia (tratto compreso tra via Spinello e via Roma), via Verdi, via Cavour (tratto compreso tra corso Italia e via Cesalpino) e via Cesalpino; - dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito lo stesso divieto in piazza della Libertà, via Ricasoli compresa l'area sottostante le scalinate del Duomo e piazza del Duomo.