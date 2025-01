Sport.periodicodaily.com - Diciannovesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano si rialza, battuto l’Asvel

Nella, l’Olimpia interrompe la serie nera di tre sconfitte consecutive grazie alla bella vittoria ottenuta in Francia controper 75-66. Decisive per i milanesi le triple realizzate nell’ultimo quarto che hanno indirizzato a loro favore un match proseguito sempre sul filo dell’equilibrio.: ASVEL-OLIMPIA66-75Il match si presenta da subito molto equilibrato con le due squadre che si rispondono canestro dopo canestro. Metà dei punti diarrivano da Mirotic e LeDay con il massimo risultato di 34-28 a pochi minuti dell’intervallo lungo, durante i quali il tabellone recita 36-32 in loro favore.Alla ripresa i francesi si mostrano più arrembanti tanto da rovesciare il risultato, ma Mannion riduce lo svantaggio presentandosi all’ultimo quarto in perfetta parità(51-51).