Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’auto, Fim-Cisl: “Nel 2024 produzione di Stellantis crollata, a Torino -70%”. Il 5 febbraio manifestazione a Bruxelles

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I dati produttivi delconfermano ladell’industria automobilistica europea. Il crollo del volumi e le difficoltà della transizione verso l’elettrico hanno portato tutte le organizzazioni sindacali europee riunite in IndustriaAll Europe a indire unaper il 5, a cui parteciperanno lavoratori metalmeccanici di tutta Europa. Lo ha ricordato Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-, durante la conferenza stampa sue occupazione negli stabilimenti italiani del gruppo.Tra autovetture e furgoni commerciali, stando ai dati elaborati dal sindacato,ha prodotto lo scorso anno 475.090 unità (-36,8%) contro le 751.384 del 2023. Per la prima volta tutti gli stabilimenti sono in negativo. Le autovetture fanno segnare un -45,7% con 283.