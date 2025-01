Cultweb.it - Cosa sono le Quadrantidi e come facciamo a vederle?

Leframmenti di detriti lasciati dall’asteroide 2003 EH1, che entrano nell’atmosfera terrestre e si incendiano, creando scie luminose, spesso soprannominate “stelle cadenti”. A differenza di altri sciami, le meteoresi distinguono per la loro breve durata e per la possibilità di osservare “fireballs”, meteore più grandi e luminose del normale.Questo evento prende il nome da una costellazione ormai obsoleta, Quadrans Muralis, e può offrire fino a 120 meteore all’ora durante il suo breve picco. Nonostante sia meno conosciuto rispetto ad altri sciami,le Perseidi, lepromettono un’esperienza mozzafiato per chi osa sfidare il freddo e scrutare il cielo notturno.Per osservarle al meglio, scegliete una posizione lontana dalle luci cittadine,una campagna o una zona montana.