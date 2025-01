Ilnapolista.it - Conte: «Stiamo tirando la macchina al massimo, stiamo andando al massimo dei giri»

Anche oggi in conferenza stampa, alla viglia della partita tra Fiorentina e Napoli, ahanno chiesto “di più”. Questa squadra può fare di più? La risposta dell’allenatore del Napoli non cambia. Insiste dicendo, questa volta a chiare lettere, che questo Napoli staoltre le aspettative (probabilmente anche oltre le sue).: «Questi ragazzi stannooltre le proprie possibilità»Questa squadra può fare di più?«Fare di più significa comunque essere da soli in testa alla classifica. Io non so cosa vi aspettavate. A volte mi faccio delle domande. Significa che noilaalaldei. Però ripeto, io. mi sarò perso qualcosa. Se qualcuno si aspettava di più.boh. Con tutto il rispetto. Questi ragazzi stannooltre le proprie possibilità.