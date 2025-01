Ilfattoquotidiano.it - Alba Parietti: “Mi sono spaccata un ginocchio e la gente rosica? Ma tu sei malata cara fatti curare”. E scoppia il giallo televisivo sulla sua presenza a “Bella Festa”

Su Rai2 a “”, spin off di “Mà” di Pierluigi Diaco in onda in prima serata,è apparsa in piedi e alle prese con qualche passo di danza, in compagnia di suo figlio Francesco, suscitando stupore. La showgirl nei giorni scorsi è stata investita da due giovani sulle piste di Courmayeur mentre si trovava in vacanza con il compagno Fabio Adami, ha riportato un trauma ale una micro frattura al piatto tibiale.Poche ore prima aveva raccontato quanto accaduto a “La Vita in Diretta”, nel programma di Alberto Matanoera in collegamento seduta su una poltrona e con il tutore in vista. Nessun miracolo medico in poche ore, lo speciale condotto da Diaco è stato registrato a metà dicembre, prima delle festività, tutta colpa dunque dell’effetto “registrata”.