Top News Milan | tra le dichiarazioni di Conceicao e il mercato rossonero

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025, i principali quotidiani – sportivi e non – stanno dedicando un ampio spazio al, che vive un periodo particolarmente turbolento. Gli eventi che stanno coinvolgendo il clubsono al centro dell’attenzione, a partire dal cambio di allenatore, con l’addio di Paulo Fonseca e l’arrivo del portoghese Sergio Conceição. Andiamo a scoprire insieme le notizie più rilevanti finora pubblicate su Pianeta.it. PROSSIMA SCHEDA >>> La questione legata all'attaccante spagnolo Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ilsta seguendo con attenzione la situazione di Dani Olmo, fantasista spagnolo, in vista della sessione invernale di calcio. Olmo non risulta più iscritto negli elenchi della Liga come giocatore del club catalano, a causa dei limiti salariali imposti dalla Federcalcio spagnola.