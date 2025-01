Tennis | Musetti e Arnaldi al via ad Adelaide tre azzurri impegnati a Auckland

Leggi su Sportface.it

Il primo Slam del 2025, l’Australian Open, è sempre più vicino, ma prima c’è ancora una settimana dida vivere con due tornei da disputare. La location non può che essere l’Oceania e, anche se il focus dei giocatori è il Major di scena a Melbourne, c’è grande desiderio di fare bene ad, così da ottenere punti e soldi preziosi. Al via entrambi i campioni uscenti, Jiri Lehecka e Alejandro Tabilo, ma soprattutto al via ben cinqueti italiani, che sognano di sollevare un trofeo a inizio stagione. Programma, date, partecipanti, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sugli ATP 250 di2025.Paul guida il seeding adLa prima testa di serie nel torneo che si disputa nella terra dei canguri è l’americano Tommy Paul, determinato a conquistare quella top 10 così vicina eppure solo sognata nel finale di 2024.