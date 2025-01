Lanotiziagiornale.it - Sanità: il governo scontenta tutti. E intanto esplode la spesa a carico delle famiglie

Anno nuovo, problemi vecchi. A partire dalla, la grande “dimenticata” dalla manovra Finanziaria deldi Giorgia Meloni. E non a caso proprio alle disfunzioni dellail presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dedicare un passaggio nel messaggio di fine anno: “Vi sono lunghe liste d’attesa per esami che, se tempestivi, possono salvare la vita. Numerose persone rinunciano alle cure e alle medicine perché prive dei mezzi necessari”. E proprio sulle risorse dedicate allapubblica, sui nuove Lea, sulle nuove tariffe convenzionate e sullasanitaria, è incentrato lo scontro politico.Cittadinanzattiva: “Le liste d’attesa sono una piaga scoperta”Il presidente Mattarella “ha toccato uno dei temi che riguarda la vita quotidiana degli italiani, un nervo scoperto e un vero punto critico dellapubblica in Italia: l’accesso al servizio sanitario”, commenta Francesca Moccia, vice segretario generale Cittadinanzattiva, “Dal nostro ultimo rapporto, una segnalazione su tre che ci arriva è di persone che non riescono ad avere le prestazioni sanitarie di cui avrebbero diritto e bisogno”.