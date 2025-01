Zon.it - Salerno, arrestato per spaccio: era già ai domiciliari

Il 30 dicembre u.s., a, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia hanno proceduto all'arresto di un uomo per "detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti", in quanto lo stesso, già agli arresti, è stato individuato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 35 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma di 1.500,00 euro in contanti.