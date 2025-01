Pronosticipremium.com - Roma, attiva la clausola di Dybala: la decisione sul futuro

Pauloè il simbolo dellain questo momento, il punto di riferimento per i tifosi che guardano a lui con la speranza di trionfare nel derby contro la Lazio, in programma domenica sera. Ieri è stato il protagonista assoluto dell’allenamento a porte aperte al Tre Fontane, un evento che ha permesso ai tifosi di avvicinarsi alla squadra in occasione dell’inizio del nuovo anno.L’entusiasmo era palpabile, con centinaia di maglie giallorosse che portavano il suo nome e i bambini in visibilio per avere l’opportunità di vederlo da vicino. Gli spalti risuonavano di cori in suo onore, e il numero 21 ha risposto con sorrisi e gesti di saluto, conquistando ancora una volta il cuore del pubblico.si è ripreso la: ilè giallorosso L’argentino è diventato l’emblema di unain cerca di riscatto, non solo per le sue straordinarie qualità tecniche ma anche per la leadership che esercita sui giovani compagni di squadra.