Rodri | Ronaldo ha criticato il mio Pallone d’oro? Quando sceglievano lui immagino fosse d’accordo

In un’intervista ad As,ha parlato di come la vittoria delgli abbia cambiato la vita. Se nella prima parte dell’intervista si era concentrato in un resoconto del suo 2024, nella seconda parte descrive come ha vissuto uno dei momenti più significativi della sua carriera.: «hail mio? Gli stessi giornalisti un tempo glielo facevano vincere»Pazzesco vincere il, no?«Sì, mi ha cambiato la vita. Ne parlavo con il mio staff. Forse non ero coscientel’ho vinto, ma mi ha cambiato la vita. Uscire per strada non è più la stessa cosa. Molte cose che potevo fare prima, ovviamente, ora non posso più farle. Ma è per una cosa positiva».Cosa ne pensi delle recenti parole di Cristianosul, mettendo in dubbio la tua vittoria e dicendo che Vinicius meritava il premio?«Beh, è una sorpresa, davvero, perché sa meglio di chiunque altro come funziona questo premio e, soprattutto, come viene scelto il vincitore.