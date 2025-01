Amica.it - Questi sono i benefici del tè all’ortica

Leggi su Amica.it

Molto conosciuta per il suo effetto irritante, l’ortica è una pianta erbacea che, sorprendentemente, può essere consumata quotidianamente. Ad esempio il tè, preparato utilizzando le foglie e le radici di questa pianta, è una bevanda naturale che può apportare diversi.Tra gli aspetti positivi, abbassa la glicemia: infatti le foglie riescono a diminuire la concentrazione di glucosio nel sangue, così da aiutare i diabetici e gli insulino-resistenti. Oppure contrasta la ritenzione idrica ed è un buonrimedio contro un flusso troppo abbondante. Inoltre rafforza le ossa durante la menopausa perché contrasta le perdite di calcio.Si scoprono tutte le sue proprietà, nel video di Amica.it.GUARDA LE FOTOTisane alle erbe per capelli: le migliori per la chioma Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdel tè all’ortica Amica.