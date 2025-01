Tg24.sky.it - Patenti ritirate con il nuovo Codice della Strada, Salvini: "Spero di salvare vite"

Il ministro dei Trasporti e vicempremier Matteoè tornato a parlare delche tante polemiche ha suscitato, anche tra i suoi stessi elettori. "Mi spiace per le primeper chi usava il cellulare al volante, maservano di segnale per. Rispondere a quel messaggino, chattare, distrarsi, fare la live, smanettare sul cellulare mentre si guida può essere mortale, per voi e per gli altri. Quindi basta con l'uso del cellulare", ha detto ieri il leaderLega durante una diretta sui social.