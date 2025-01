Ilfattoquotidiano.it - Nel 2025 dovremo scegliere con i fatti da che parte stare

Buon anno alla comunità del Fatto Quotidiano. Sarà un anno in cui, con ie non solo con le parole, da chesu tanti fronti. In primo luogo dalladella pace contro la guerra. E quindi schierarsi in difesa degli articoli 10 e 11 della Costituzione, ripudiare la guerra vuol dire non essere nemmeno complici, conniventi e indifferenti e, quindi, contratutte le azioni ed omissioni belliciste.In particolare, oggi, sul fronte ucraino e nel medio oriente, con riferimento soprattutto al genocidio che lo stato israeliano sta consumando nei confronti della Palestina e del suo popolo.sempre dalladegli oppressi contro gli oppressori. Ed il sionismo è oppressione, colonizzazione e imperialismo.Si deve, pertanto, di lottare in difesa ed attuazione della Costituzione, in tutte le sue parti e soprattutto nei principi fondamentali.