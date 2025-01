Inter-news.it - LIVE Inter-Atalanta 0-0: inizia la semifinale di Supercoppa

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per ladiitaliana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP1? SUBITO MKHITARYAN! Thuram scappa via a Kolasinac, cross al centro per Lautaro Martinez che gira male e poi Mkhitaryan stoppato sul più bello da de Roon.19.59LA19.55 Ingresso in campo di, che hanno appena ascoltato l’inno della Serie A.19.50 Grande gioco di luci ad inaugurare questa edizione dellaitaliana. Oltre a, presenti anche Milan e Juventus.