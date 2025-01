Top-games.it - Le console di videogiochi più fallimentari della storia

Leggi su Top-games.it

Amici di Top Games, eccoci ad una classifica che ripercorre un po’ laattraverso lepiùdi sempre.Alcunesono diventate dei veri e propri fenomeni di massa, come il NES, la PlayStation o l’Xbox, altre invece sono state dei clamorosi flop. Andiamo insieme a scoprire quali sono.Casio PV-1000: l’orologiaio che non sapeva fare leCasio è un marchio famoso per i suoi orologi digitali, ma negli anni ’80 ha provato ad entrare nel mercato deicon il PV-1000, unaa 8-bit che doveva competere con il NES e il Master System.Aveva un processore Z80, 8 colori e alcuni giochi su licenza di Namco e Konami, ma non era né abbastanza potente né innovativa per attirare l’interesse del pubblico. Casio la ritirò dagli scaffali dopo poche settimane e si dedicò alla produzione di computer basati sullo standard MSX1.