La spilla | accessorio che sfida il tempo e le mode

Leggi su .com

Life&People.it Tra gli accessori che hanno saputo resistere allo scorrere dele delle, lasi erge senza dubbio come uno dei protagonisti indiscussi. Questo oggetto, spesso sottovalutato, sta vivendo un momento di grande rinascita e, in questo inverno 2024-’25, sta riemergendo con una freschezza e un’originalità sorprendenti. Ma quali sono le ragioni che rendono launcosì affascinante, e perché dovremmo considerarla un elemento fondamentale del nostro guardaroba?Unintriso di storia e bellezzaLavanta una storia millenaria, le cui origini risalgono addirittura all’età del bronzo. Nel corso dei secoli, questoha saputo reinventarsi, adattandosi alle esigenze e ai gusti delle varie epoche. Se nel passato, laera principalmente un oggetto utilitario, concepito per chiudere i vestiti, oggi è un simbolo di eleganza e raffinatezza, stiloso e distintivo.