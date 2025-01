Pianetamilan.it - Juventus-Milan, stamattina conferenza stampa di Thiago Motta e Locatelli

Domani sera, ilaffronterà lain Supercoppa Italiana esi terrà ladie Manuel. Entrambi, rispettivamente allenatore e centrocampista dei bianconeri, sono passati pero durante la loro carriera calcistica: il primo all'Inter, dove ha vinto il Triplete con Mourinho allenatore; il secondo, invece, è un ex calciatore del, con in quale ha segnato 2 gol in Serie A e vinto la Supercoppa Italiana nel 2016 proprio contro la Juve. Lasi allenerà alle 10:30 ora italiana presso il centro sportivo dell'Al-Shabab, squadra in cui gioca l'ex rossonero Giacomo Bonaventura ed è allenata da Fatih Terim. A seguire, precisamente alle 12:30 sempre basandosi sull'orario italiano,parleranno per mezz'ora in, che si terrà presso la saladell'Al-Awwal Park Stadium, che ospita le partite casalinghe dell'Al-Nassr, squadra allenata da Stefano Pioli in cui gioca l'ex bianconero Cristiano Ronaldo.