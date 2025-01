Ilnapolista.it - Il Napoli pensa ancora a Gabri Veiga in vista della prossima stagione (CorSport)

Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse continuo delper. Già nell’estate del 2023 il centrocampista spagnolo sembrava vicino alla squadra azzurra ma poi scelse l’Arabia Suadita. Manna lo vorrebbe da subito ma si lavora per la. Tra i giocatori graditi alc’è anche Fazzini.Manna ha provato a prenderefin da subitoScrive il Corriere dello Sport su:“Inè tornato d’attualità il nome di, 22 anni, spagnolo che nell’estate 2023 rifiutò il trasferimento aloptando per la Saudi League, ingolosito dalla ricchissima offerta dell’Al-Ahli. Per la verità Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito, considerando che il giocatore qualche settimana fa pareva convinto di lasciare l’Arabia, ma per il momento sembra più accreditata la pista del futuro”.