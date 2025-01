Ilrestodelcarlino.it - Il Bologna in vacanza: Orsolini a Dubai, Ndoye e Freuler negli Usa. Ma c'è anche chi si allena

, 2 gennai 2025 – Tempo di staccare un po’ la spina per i rossoblù di Vincenzo Italiano che si godono le vacanze in attesa di rientrare a Casteldebole il 7 gennaio. Con la pausa forzata a causa della concomitanza con la Supercoppa Italiana, ilgodrà infatti di un periodo di stop prolungato con alcuni giocatori che hanno approfittato per lasciare la città e trascorrere tempo con la propria famiglia, in alcuni casiinsieme. Come ad esempio Riccardoe Giovanni Fabbian che con le rispettive compagne hanno scelto i grattacieli e il lusso diper recuperare le energie oppure Sam Beukema e Dan, grandi amici in campo, che hanno invece optato per gli Stati Uniti e in particolare Miami. ViaggioUsaper Charalampos Lykogiannis che insieme alla giornalista Ilaria Alesso, sua fidanzata, ha scelto i grattacieli di New York per trascorrere gli ultimi giorni del 2024 e i primi del 2025, senza lasciarsi sfuggire l’occasione per assistere ad una partita dei Knicks al Madison.