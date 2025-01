Ultimouomo.com - I trasferimenti più strani del calciomercato autunnale

Le chiamano finestre di mercato e, come tutte le finestre, ogni tanto vanno chiuse. I giocatori, però, continuano a spostarsi anche a finestre chiuse, disegnando le traiettorie più imprevedibili: per ogni Mario Balotelli al Genoa c'è uno Josef Yarney, centrale difensivo ex Everton e Newcastle, che diventa il primo inglese del calcio palestinese firmando per l'Hilal Al-Quds di Gerusalemme, anche se per giocare solo tre partite dell'AFC Challenge League, equivalente asiatico della Conference League, senza mai mettere piede in Cisgiordania. Vediamo ipiù notevoli dell'autunno 2024, cercando di superare la delusione per il mancato approdo di Alessandro Matri al Graffignana, dovuto a una norma che impedisce agli allenatori professionisti di tesserarsi come calciatori.Ravel Morrison al PrecisionIl quattordicesimo club della carriera di Ravel Morrison ancora non esisteva quando l'anglo-giamaicano giocava l'ultima partita con la maglia del tredicesimo, un D.