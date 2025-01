E’ morto Aldo Agroppi | l’ex calciatore di Torino Pisa e Fiorentina aveva 80 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa diall’età di 80. Exdi, Genoa e Perugia,ha poi intrapreso la carriera di allenatore, guidando squadre come, Perugia,, Ascoli e Como. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, si è dedicato per moltial ruolo di opinionista e commentatore tecnico in vari programmi sportivi, sia radiofonici che televisivi. Durante la sua carriera da giocatore, ha indossato per cinque volte la maglia della Nazionale italiana.è deceduto la mattina di giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino, sua città natale, dove era nato il 14 aprile 1944. Era ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva a causa di una polmonite bilaterale. L'articolo E’di80proviene da Dayitalianews.