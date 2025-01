Lanazione.it - Disabili, dalla Toscana 6 milioni per inserimento lavorativo

Firenze, 2 gennaio 2025 -Regioneseidi euro per l'nel mondo del lavoro di persone contà, due dei quali specifici per persone contà psichica. È il budget complessivo di alcuni avvisi territoriali pubblicati in tutte le province da Arti, l'Agenzia regionaleper l'impiego. Gli avvisi sono già aperti e finanziano un ampio spettro di interventi per persone iscritte negli appositi elenchi previstinormativa in materia (legge 68/99): dai contributi all'assunzione (da un minimo di 4mila euro a un massimo di 20mila per le persone contà psichica e da un minimo di 3.250 euro a un massimo di 17mila per le altre persone contà), al passaggio dei contratti da tempo determinato a indeterminato (fino a 8 mila euro per le persone contà psichica e sino ad un massimo di 7.