Tpi.it - Caso Cecilia Sala: Tajani convoca l’ambasciatore dell’Iran. Meloni riunisce il Governo a Palazzo Chigi

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, hato oggi alla Farnesinain Italia, Mohammad Reza Sabouri, per riferire suldella giornalista, detenuta dal 19 dicembre scorso in isolamento nel carcere di Evin a Teheran perché accusata di aver violato le leggi islamiche del regime degli Ayatollah, unche oggi sarà affrontato dalsuzione della presidente del Consiglio, Giorgia.“Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina direiraniano a Roma”, ha scritto il leader di Forza Italia sul suo profilo X. “Il, come dal primo giorno dell’arresto di, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti.