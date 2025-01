Thesocialpost.it - Ambra travolta e uccisa da un pirata della strada in fuga, l’appello ai funerali: “Consegnati”

La Tragedia diDe Dionigi: Un Appello al Pentimento e alla GiustiziaL’intera comunitàValsassina è scossa dalla tragica scomparsa diDe Dionigi, giovane di 29 annida unnella notte tra domenica e lunedìscorsa settimana. Il funerale, celebrato ieri a Pasturo da don Antonio Fazzini, è stato un momento di grande dolore, ma anche di riflessione e speranza per un atto di responsabilità da parte del colpevole.di Don FazziniDurante la cerimonia, don Antonio ha espresso un auspicio che va oltre la rabbia e la vendetta: “Auguriamoci che chi è stato si assuma le proprie responsabilità..” Le sue parole hanno risuonato come un invito al rimorso e al pentimento per il responsabiletragedia. Secondo il sacerdote, recriminare non serve, ma è necessario sperare che la coscienza e il senso di giustizia spingano l’investitore a costituirsi.