Traffico Roma del 01-01-2025 ore 10 | 30

Luceverdeben trovati dalla redazione a causa di un incidente chiusa via della Pisana tra la città dei ragazzi e via della Tenuta La Pisana nelle due direzioni sempre per incidente rallentamenti sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima in direzione di Pomezia in piazza San Pietro Sono in corso le celebrazioni dell’angelus chiuse altra le altre un tratto di Borgo Santo Spirito via di Porta Angelica è largo di Porta Cavalleggeri in direzione di Piazza del Sant uffizio nella Basilica di Santa Maria Maggiore alle 17 la cerimonia di apertura della Porta Santa dalle 12 sarà chiusa al transito via è Piazza dell’esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore entro le 13 dovrà essere completato lo sgombero dei veicoli in sosta su via Cavour all’altezza di piazza dell’esquilino su piazza Santa Maria Maggiore Piazza in via dell’esquilino è lungo via Liberiana per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito