Thesocialpost.it - “Teste di c…!” in diretta Rai: caos a Capodanno durante l’esibizione dei Ricchi e Poveri

Reggio Calabria –il tradizionale appuntamento televisivo di, lade L’Anno che verrà su Raiuno è stata interrotta da un fuori onda destinato a far discutere. Poco prima della mezzanotte, mentre isi esibivano sul palco, una voce fuori campo ha scandito in maniera inequivocabile la frase “di c.!”, lasciando sbigottiti gli spettatori.@Cinguetterai pic.twitter.com/vZEjxv29RM— cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) December 31, 2024L’episodio, avvenuto indal palco allestito nella suggestiva cornice di Reggio Calabria, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e scatenato una pioggia di commenti sui social. Soprattutto su X (ex Twitter), il fuori onda è diventato un vero e proprio tormentone, inaugurando il nuovo anno tra meme, ironie e polemiche che hanno continuato a rimbalzare tra il 2024 e il 2025.