Oroscopo di oggi 1 gennaio 2025 | le previsioni per tutti i segni

di: leperQuali sono ledell’per la giornata di, 1? Di seguito tutte lenel dettaglio segno per segno:ArieteIniziate l’anno con energia e determinazione. Giove favorevole vi sostiene nei nuovi progetti. In amore, il clima è sereno, ideale per rafforzare i legami esistenti.ToroIlsi preannuncia come un anno di grandi successi. Il 1°è il momento ideale per pianificare i vostri obiettivi. In amore, possibili incontri significativi.GemelliCon Giove al vostro fianco nella prima parte dell’anno, iniziatecon ottimismo. È il momento di tagliare ciò che non vi soddisfa e abbracciare i cambiamenti.CancroIl nuovo anno porta soddisfazioni, soprattutto nei primi mesi. Il 1°è propizio per riflettere sulle relazioni e allontanare le influenze negative.