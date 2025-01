Panorama.it - Nel 2025 festeggeremo la neve, Rimmel, Boccaccio e Montalbano

Il primo anniversario di questoè metereologico e riguarda la straordinaria nevicata che quarant’anni fa imbiancò con grande abbondanza l’Italia settentrionale e soprattutto Milano, ricoprendola di almeno mezzo metro die fermandone la frenesia. Fu un evento estremo che mise alla prova le famiglie, i riscaldamenti e le reti di trasporti, ma quasi a mettere in luce che si trattava davvero di un altro tempo, non ci furono strascichi politici, perciò questo quarantennale potrà essere ricordato con affetto dai milanesi che in questi giorni avranno la possibilità perdersi tra gallerie fotograficheonline e qualche album di casa, insieme a racconti di chi c’era e ricordi di un’Italia che invece non c’è più.In marzo ricorreranno i cinquant’anni dell’albumdi Francesco De Gregori, opera miliare per l’autore romano, la musica italiana e l’ultimo miglio della letteratura italiana, quella porzione di produzione letteraria in cui i cantautori rientrano a pieno diritto.