Pianetamilan.it - Milan, Conceicao: “Il calcio è semplice. Il mio tiki-taka? Buttarla dentro” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Sergioè stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del: qui spiega come intende lui il gioco delLo scorso martedì, 31 dicembre 2024, il portoghese Sergioè stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, aello, come nuovo allenatore del. In questo, l'ex Porto spiega come intende lui il gioco del. Concetti che ricordano molto quelli di Massimiliano Allegri