Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: riparte l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Dritto sulla riga e smorzata che lascia fermo.08:13 Si!08:12 Si sta giocando invece sul campo uno il match tra il serbo Kecmanovic ed il francese Muller. Tutto fermo invece sul Centrale.08:08 Si riaprono anche gli ombrelli. Sta diventando un incubo questo secondo set.08:06 Nuovamente tutto fermo. Cemento scivoloso, c’è bisogno di asciugarlo meglio. Giocatori che si siedono in attesa degli inservienti.15-0 Prima esterna vincente per l’azzurro.1-1 Game. Servizio esterno ben giocato dal tennista di Johannesburg.40-0 Prima vincente dell’ex top ten.30-0 Scappa via la volèe di rovescio del torinese.15-0 Ottimo lo smash in arretramento del britannico.1-0 Game. Con l’ACE Lorenzo tiene la battuta.40-30 A metà rete il dritto del britannico.