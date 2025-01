Oasport.it - LIVE Sonego-Norrie 2-6 6-4, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro porta il match al set decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 SECONDO SET! IL PASSANTE! Gran passante di dritto in corsa del torinese, cheilal set.30-40 Terzo ACE di.15-40 DUE SET POINT. Risposta vincente con il dritto del!15-30 Dritto lungolinea vincente in contropiede dell’ex top ten.0-30 Di un soffio in corridoio il rovescio in uscita dal servizio di.0-15 Decolla il dritto dal centro del britannico.5-4 Game. Scappa via la risposta di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set.40-15 Spettacolare il dritto inside out di Lorenzo.30-15 Ottima combinazione a suon di dritti del piemontese.15-15 Scambio ad alta intensità chiuso dall’errore di dritto del britannico.0-15 A metà rete il rovescio difensivo del