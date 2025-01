La prima vittoria casalinga aumenta le possibilità del Town

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 23:44:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’Ipswich ha ottenuto ladella stagione di Premier League alla decima volta che lo ha chiesto quando ha eliminato il Chelsea a Portman Road.Liam Delap ha vinto e ha trasformato un rigore nel primo tempoche Omari Hutchinson – che ha iniziato la sua carriera con i Blues – segnasse un secondo.Il Chelsea ha avuto le sue occasioni, con Cole Palmer che ha colpito due volte il legno e Joao Felix con un gol annullato per fuorigioco.#IPSCHE pic.twitter.com/Hs2SerEigR— IPSWICH(@Ipswich) 30 dicembre 2024Ma la squadra di Enzo Maresca non è riuscita a trovare un modo per superare Christian Walton al suo ritorno alla porta dell’Ipswich e ha perso l’occasione di arrivare seconda in classifica.