Inter-news.it - Inter-Atalanta, Inzaghi integra 4 U-20 per la sfida: i nomi!

Leggi su Inter-news.it

si disputerà domani 2 gennaio alle ore 20 all’Alawwal Park Stadium di Riyadh. Il tecnico Simoneha portato con sé anche 4 calciatori promettenti della squadra U-20.LA SCELTA –sarà la prima delle Semifinali di Supercoppa Italiana previste per giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. L’esse per latra le due nerazzurre è molto alto, stante il rendimento delle due squadre in questa prima fase di stagione. L’è attualmente in testa alla classifica della Serie A con 41 punti all’attivo, condividendo tale posizione con il Napoli, mentre l’occupa il terzo posto con 40 punti e una partita da recuperare contro la Fiorentina. Non solo per i risultati, ma anche per lo spettacolo offerto in campo delle due compagini, la sensazione è che si tratterà di un incontro destinato ad essere ricordato a lungo dagli osservatori e dagli appassionati.